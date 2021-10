Ana Rosenfeld volvió a trabajar y le dedicó un emotivo video a su marido

Días atrás, Ana Rosenfeld lo anunció en las redes. "A partir del lunes 25 estaré retomando la actividad con la energía y la luz que Marcelo me da", señaló y en ese entonces, también reconoció: "Gracias a todos por haberme acompañado en el difícil momento que me tocó vivir. El cariño es inmenso así como el dolor que estoy transitando".

Ahora, tal como había prometido volvió al ruedo y lo hizo con un emotivo mensaje para Marcelo Frydlewski, su marido que falleció producto de las complicaciones del covid-19. "Trabajar es lo único que sé hacer sin que estés a mi lado. Desde que nos conocimos me llenaste de energía para cumplir mis objetivos. Hoy en tu memoria y con tu fuerza decidí seguir adelante", redactó junto al pequeño clip en Instagram.

Ana Rosenfeld y Marcelo Frydlewski

Frente a la cámara, señaló: "No es un día fácil. Volví con la cabeza, con el cuerpo. Mi corazón no está acá pero en memoria y en honor tuyo te prometo mi querido amor que voy a seguir fuerte, fuerte, fuerte. Sé que lo hubieras deseado, que me apoyas. Siempre fuiste el motor que me dio la energía para ser lo que soy. Asique, estoy".

Y sumó: "Todos dicen que mi cara no es la misma que antes y no... estos ojitos van a seguir llorando, y mucho".

La publicación se llenó, en pocos minutos de mensajes. "Te adoro", escribió Luciana Salazar. "La más fuerte mi admiración", sumó Wanda Nara. "Vamos Ana quienes te seguimos te bancamos, hemos reído y hemos también llorado. Dios te de fuerzas día a día pensá que amorcito no quisiera verte triste", agregó otra internauta.