Fin del misterio: Mica Viciconte reveló cuándo nacerá Luca, el baby que le dio ganas de ser mamá a Nicole Neumann

Ya pasaron más de dos semanas desde que se hizo oficial el anuncio del embarazo de Mica Viciconte y Fabián Cubero. Si bien era más realidad que especulación, faltaba la confirmación oficial que hizo la ex Combate en MasterChef Celebrity.

Desde entonces, la pareja no dejó de compartir la alegría por la llegada del primer bebé juntos. Tal es así que, tras emitirse el programa en el que Viciconte contaba entre lágrimas la feliz noticia, compartieron imágenes del momento en que se lo comunicaron a toda la familia.

Además, fue la misma Mica quien anunció que el primero heredero Cubero-Viciconte sería un nene y ya tendría el nombre elegido: Luca.

Mientras la panelista espera ansiosa y muy feliz la llegada del pequeño, que será hermano de las tres hijas que Fabián Cubero tiene con Nicole Neumann, mostró su pancita por primera vez y reveló cuándo nacerá.

La pareja hizo una increíble producción de tapa para la revista Caras con la panza como principal estrella de las fotografías y enamoró a todos.

En la entrevista, Mica Viciconte contó que la pasó muy mal los primeros tres meses de embarazo. “Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba. Recién al tercer mes exacto dejó de pasar”, reveló.

Además, Mica contó cómo empezó el proceso para convertirse en madre, que según aseguró surgió de ella pese al pedido del ex Vélez de esperar hasta el año que viene.

“Primero me di la vacuna de la gripe y luego las dos para el Covid-19. Recién ahí, y por recomendación médica, empezamos. También me hice un estudio que, no voy a mentir, no dio ciento por ciento bien. Había una posibilidad de que, si no llegaba el embarazo, tuviera que hacer un tratamiento”, confió Viciconte.

En la nota de tapa, que acompaña una de las producciones más lindas que hicieron juntos Fabián Cubero y Mica Viciconte, la pareja reveló cuándo fue finalmente concebido Luca: en sus últimas vacaciones a Iguazú.

Otro de los datos que confiaron fue que cuando tuvo un atraso, ella le pidió a Fabián que vaya a comprarle la prueba de embarazo y, al dar positivo, el futbolista reaccionó de manera inesperada.

“Juro que nunca lo vi así a Fabi, llorando a más no poder. ‘Vamos, no lo puedo creer’”, contó Mica y aseguró que Cubero quedó en shock.

Para los curiosos, la fecha estimada de parto es el 7 de mayo, día en que probablemente Mica Viciconte se convierta en mamá por primera vez. ¿Cómo reaccionará Nicole?