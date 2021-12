Cómo espera Allegra Cubero a su nuevo hermanito

Mica Viciconte y Fabián Cubero están cada vez más enamorados. En medio de su apasionado noviazgo la pareja dio a conocer una noticia muy bella: ¡traerán al mundo a su primer hijo! Por supuesto, esta información generó mucha felicidad en las redes sociales.

Después de tantos rumores y especulaciones acerca de dificultades en su relación, siempre eran desmentidos por la pareja, finalmente la influencer decidió contar esta gran noticia en MasterChef Celebrity, el reality de Telefe del cual forma parte.

Allí reveló entre lágrimas que sabía todo sobre su futuro hijo. Sin muchos rodeos, Mica confirmó que su hijo se llamará Luca y que está siendo esperado con mucho amor. Rápidamente, sus compañeros y el jurado la felicitaron.

Al dar a conocer esta importante y emocionante noticia, muchas personas comenzaron a preguntarse cómo reaccionaron las hijas que tuvo Fabián Cubero con Nicole Neumann, principalmente Allegra Cubero.

Fuente: Instagram - micaviciconte

Allegra Cubero espera emocionada a su hermanito Luca

A través de las redes sociales Mica Viciconte compartió un emotivo video donde le revela a su familia que está embarazada. En la filmación también aparece Fabián Cubero, quien está muy feliz por el bebé que viene en camino.



En ese video se puede ver a las hijas del jugador de fútbol y Nicole Neumann: Sienna, Indiana y Allegra Cubero. Debido a la polémica que enfrentó el ex matrimonio, existía mucha expectativa respecto a cómo iban a reaccionar las niñas ante esta noticia.



Sin embargo, a pesar de los escándalos y los rumores, las niñas se mostraron muy emocionadas en la filmación. Principalmente Allegra, quien no paró de sonreír y hasta acarició la panza de Mica en medio del festejo.



Por otra parte, la influencer le creó un Instagram a su bebé, donde vuelve a quedar en evidencia el amor que sienten sus hermanas por él. En la imagen se ve la panza de Mica Viciconte y las manos de las niñas, acompañadas por las patitas de sus mascotas. “Luca ya siente las manos de sus hermanitas y Frida y Aloha no pueden ser menos, jaja”, escribió.



En cuanto a Nicole Neumann, la modelo también se refirió a esta noticia y dejó muy en claro que tanto Allegra Cubero como sus hermanas están felices. Según la ex pareja de Fabián Cubero las niñas siempre quisieron un hermanito.





Asimismo, también habló de los fuertes escándalos que protagonizó con su ex pareja y con Mica. Después de haberse peleado tantas veces, la modelo reveló que iría al bautismo de Luca si es invitada.



¿Qué te pareció el video del anuncio de embarazo?