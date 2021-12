Sol Pérez enseñó los resultados de su duro entrenamiento en Instagram y conquistó corazones

Sol Pérez es una de las tantas figuras argentinas que comparte atractivo contenido diario en sus redes sociales. En Instagram, cuenta con más de seis millones de seguidores que están atentos a cada uno de sus movimientos. Cuando sube nuevo material al instante se llena de mensajes y de grandes demostraciones de cariño por parte de sus admiradores.

En sus inicios en los medios, los comentarios que recibía en las redes no eran del todo alentadores. "Había mucha agresión y no estaba acostumbrada. Twitter fue fatal. Te ponían 'inútil' y eso me recontra afectaba. Lo viví muy mal", reveló en una entrevista que le brindó a Luis Novaresio.

Sol comenzó su carrera delante de las cámaras como presentadora del clima en el programa Sportia de TyC Sports. Hoy, se desempeña como conductora en uno de los noticieros de Canal 26 y también, como panelista en el magazine que conduce El Pollo Álvarez en la pantalla de América TV.

En la actualidad, la joven promesa de la televisión alterna el contenido que sube a la web. Allí publica parte de las vestimentas que elige para salir al aire y también, sus exigidas rutinas de entrenamiento. Sol es amante del deporte y de eso, no hay dudas. Su preciosa figura no es producto del azar y trabaja muy duro para lucir espléndida.

Ahora, en una de las últimas publicaciones que compartió, enseñó los grandes resultados que le está dando su trabajo en las famosas salas de musculación de su novio, Guido Mazzoni. "Se nota que le estamos metiendo, ¿no? Jajaja", redactó junto a una instantánea en la que se la ve posando de espaldas con un precioso conjunto ceñido al cuerpo que deja ver su escultural figura y conquistó el corazón de más de uno de los usuarios.