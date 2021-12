La fuertísima indirecta de Gisela Dulko a Fernando Gago: "Ser fiel no es una..."

Ya pasaron más de dos meses desde que se destapó la escandalosa separación de Fernando Gago y Gisela Dulko. Pese a que quedó opacado por el Wandagate, fue una de las joyas del mundo del espectáculo de este 2021.

La extenista descubrió la infidelidad del actual director técnico de Racing con una de sus amigas, y madre del colegio al que asistían sus hijos. Pero eso no fue todo, sino que Gago aseguró estar enamorado y decidido a comenzar una vida junto a Verónica Laffitte, la tercera en discordia en esta historia.

Dulko abandonó inmediatamente la casa que compartió con quien fue su pareja por más de diez años. Ella dejó Nordelta, se instaló en San Isidro y, obviamente cambió a sus hijos de colegio para no tener que cruzarse más con su ex amiga.

Hace algunos días, Gisela finalmente rompió el silencio que la había caracterizado el último tiempo y le brindó una profunda entrevista a Para Ti.

Allí intentó no hablar de su infiel ex, pero sí se refirió a sus hijos y su presente: “Ahora estoy dedicada full time a mis hijos. Tengo tres enanos chiquititos de 9, 6 y 3 años, que demandan mucho tiempo, así que estoy dedicada a ellos 100%. Y estoy con algunos proyectos que tienen que ver con el tenis”.

Sin embargo, y pese a mostrarse radiante en aquella producción de fotos que agradeció profundamente, la estrella del tenis nacional realizó una publicación en sus redes sociales que llamó mucho la atención y que dejó en evidencia que aún no superó el doloroso engaño.

“De tanto llorar se me desdibujó la sonrisa. Aprendí que nadie me pertenece y estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Que ser fiel no es una obligación”, escribió Dulko en sus historias de Instagram.

No es la primera vez que realiza una publicación acompañada de una sentida frase. El pasado noviembre escribió junto a una serie de postales sonriendo: “Me apagué un poco pero me volví a encender, porque yo puedo, siempre pude y podré”.

Las indirectas a lo sucedido con Fernando Gago no dejan de llegar y, pese al dolor que significa la traición que sufrió, Gisela vive un gran presente profesional porque acaba de disfrutar de la Phoenix Tennis Cup junto a David Nalbandian y grandes figuras del tenis y del golf.

El evento, que se celebró el pasado 7 de diciembre, fue a beneficio de UNICEF y la Fundación Nalbandian. Esto le permitió a Gisela Dulko regresar a las canchas y lucir todo su talento frente al público. Un mimo más que merecido.