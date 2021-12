L-Gante sorprendió con un homenaje a Diego Maradona y Rodrigo Bueno

En más de una oportunidad, L-Gante ha expresado que su intención es "crear música más Argentina" y menos influenciada por otros géneros. Fiel a sus dichos, y debido al reciente aniversario del fallecimiento de Diego Maradona, creó una nueva versión del clásico de El Potro Rodrigo, La Mano de Dios.

"Fue hecha con mucho respeto y admiración", reconoció el intérprete de Cumbia 420. En la melodía, el cantante fusionó su propio estilo musical, el cual combina reggaetón y cumbia, con el cuarteto de Rodrigo. Tal como indicó el artista, el patrón común entre los tres queridos personajes argentinos es el barrio.

En su cuenta de Instagram, L-Gante, expresó: "TE QUIERO D1EG0. RODRIGO Gracias por tu música! SIEMPRE EN NUESTROS CORAZÓNES. Y a tu equipo".

Y agregó: "Gracias por invitarme y permitirme versionar esta canción con mucho respeto y admiración. Varios artistas vienen homenajeando a Rodrigo y a mi me toco este temazo perro".

Sin dudas, L-Gante es el cantante del momento y su fama no para de ir en ascenso. Hoy no hay quien no hable de él y con tan sólo 21 años, logró convertirse en uno de los artistas musicales más populares y su música suena fuerte en todos lados.