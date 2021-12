Histórico: Coldplay agotó cuatro estadios de River en menos de 24 horas

Coldplay alcanzó un récord sin precedentes para la historia en nuestro país: la banda británica agotó todos los tickets para los cuatro shows que va a dar en River Plate el 25, 26, 28 y 29 de octubre de 2022.

En el marco de este esperadísimo regreso, 240.000 personas disfrutarán de la magia de la banda en el marco de su nueva gira "Music Of The Spheres World Tour", la cual se basará en una serie de iniciativas y experiencias con el público que permitan empíricamente un Tour más sustentable para reducir a lo mínimo posible la utilización de los Recursos Naturales y, lograr así, un compromiso real y activo respecto al cuidado del Medio Ambiente.

Las cuatro fechas de River se suman a los espectáculos ya confirmados en países como Costa Rica -lugar donde comenzará la gira, el 18 de marzo de 2022-, República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido y Brasil.

Recordemos que luego de haber vendido más de 1.000.000 de tickets en el marco de la recientemente anunciada Music Of The Spheres World Tour, Coldplay confirmó su presentación en Argentina. Este show marca un antes y un después en la historia de la banda, que ya había elegido nuestro país para comenzar en 2016, y concluir, en 2017, su última y legendaria gira A Head Full Of Dreams.

El eje central del regreso de Coldplay a los escenarios estará signado por una gran cantidad de iniciativas de compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida. El show será alimentado completamente con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores. Esta energía se almacenará en baterías recargables móviles. Además, se ofrecerá agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares reciclables.