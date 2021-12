Cinthia Fernández criticó duro a Paula Chaves al verla como Personaje del Año: "Sinceramente..."

Luego de una edición pandémica el año pasado, anoche se celebró en el Alvear Palace Hotel la Gala de Personajes del Año GENTE que distingue a las personalidades destacadas del 2021.

A la misma asistieron infinidades de celebridades que brillaron durante este período, entre los que se destacaron Dario Barassi, Luciana Salazar, Emilia Mernes, L-Gante, Santiago Maratea, Nicolas Occhiato, entre otras figuras del espectáculo y la música.

Del evento también participó una de las divas de la televisión argentina, Mirtha Legrand, junto a su nieta Juana Viale. Así mismo, se sumaron a la jornada Moria Casán, Pampita, Mercedes Morán, Guillermina Valdes, Flor Vigna, y más mujeres destacadas del ámbito televisivo y actoral.

También fue partícipe de la celebración, la ex conductora del reallity de cocina, Bake Off Argentina, la señora Paula Chaves. Y su presencia fue cuestionada por una de las panelistas de Angel De Brito, Cinthia Fernández.

“Hay varios cuestionables. Yo pregunto, ¿Paula Chaves es realmente personaje del año?” cuestionó la modelo. Y en ese mismo instante, una de sus compañeras responde: “Si, por supuesto. Ella fue la conductora de Bake Off”.

Pero estos entredichos no tenían fin, ya que Cinthia Fernández insistía en que no estaba de acuerdo con esta convocatoria. Se mostró en contra de esta decisión, ya que no la considera como personaje del año por el simple hecho de haber conducido un programa de televisión durante el 2021.

Según informaciones, este año se convocó en su gran mayoría a todos los conductores y conductoras de los programas que estuvieron en lo más alto del rating televisivo. Por tal motivo asistió Dario Barassi, quien se encuentra al frente de “100 Argentinos Dicen”, también Juana Viale, que condujo durante la pandemia el programa de su abuela “Almorzando con Mirtha Legrand”.

Sin embargo, Fernández sostuvo: “¿Y? Yo no creo que sea personaje del año”.Y para bajar un poco los humos, el conductor de Los Angeles de la Mañana cerró el tema y dijo: “Está todo bien, no me molesta, pero no tengo diálogo con ella”.