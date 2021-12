La inesperada reacción de Marcelo Tinelli al enterarse del final de LAM

"Primicia: el 31/12 termina Los Ángeles de la mañana. Mañana viernes les cuento todo en LAM", reveló sorpresivamente Ángel de Brito desde su cuenta de Twitter. Las repercusiones de la noticia no se hicieron esperar. Muchos ya se preguntan si es un final definitivo o un parate temporal para recargar energías.

Lo cierto es que el conductor de LAM le pone fin a un ciclo que comenzó en mayo de 2016 y que marcó a fuego la agenda chimentera de los medios nacionales. Además, en relación a de Brito, el periodista ya tomó la decisión de dejar la radio, su lugar como jurado en los programas de Marcelo Tinelli y ahora ponerle fin a su programa.

Enterado de la decisión, el conductor de ShowMatch se mostró sorprendido durante la emisión de este jueves del certamen de baile.

"¿Termina LAM? ¿Pasó algo?", le consultó Tinelli. "Sí, terminamos el 31. A fin de año. Lo voy a contar mañana, pero es así, terminamos. No es chiste", respondió sin vueltas el periodista. "Gracias por tu apoyo, de todos los años a LAM. El éxito también es parte tuya. Gracias, Marcelo. Y por todos estos años de trabajo, que amo trabajar en este programa", agregó.

"¿Y qué va a hacer, Ángel?", le preguntó Marcelo. "No lo sé", fue la escueta respuesta del miembro del jurado. "¡Qué raro todo!", atinó a decir Tinelli al no poder llegar a comprender los motivos de la decisión.

Cabe señalar que el mismo jueves, Ángel de Brito también anunció la salida de una de sus panelistas de Los ángeles de la mañana. Maite Peñoñori decidió darle un nuevo rumbo a su carrera profesional y se alejará de LAM.

"Me costó un montón tomar esta decisión, este programa para mí fue todo. Fue el programa en el que crecí, en el que me fuiste dando un montón de espacios, siempre lo digo, no todos los conductores son así de generosos", comentó entre lágrimas Maite. Luego, confesó: "Sentía que tenía que cerrar un ciclo".

"Quiero agradecerles a las chicas, que son todas excelentes compañeras, aprendí un montón de todas. Muchas veces da la impresión desde afuera de que en LAM se pelean, se matan y de verdad que es un equipo humano hermoso. Me llevo de todas algo super bueno. La pasé super bien, me reí todo el tiempo, este programa tiene algo muy fresco, muy espontáneo. Me pasó todo al aire, me caí, me levanté, me pute* Pampita", finalizí visiblemente emocionada.