Ángel de Brito reveló la inesperada renuncia de una panelista de LAM

Ángel de Brito sorprendió esta mañana al anunciar la salida de una de sus panelistas de Los ángeles de la mañana. Maite Peñoñori decidió darle un nuevo rumbo a su carrera profesional y se alejará del ciclo de chimentos de El Trece en el que dio sus primeros pasos hace seis años.

"Me costó un montón tomar esta decisión, este programa para mí fue todo. Fue el programa en el que crecí, en el que me fuiste dando un montón de espacios, siempre lo digo, no todos los conductores son así de generosos", comentó entre lágrimas Maite en relación a lo difícil que fue tomar la decisión de abandonar LAM. Luego, confesó: "Sentía que tenía que cerrar un ciclo".

Maite Peñoñori. Foto: Instagram @maitepenio

"Quiero agradecerles a las chicas, que son todas excelentes compañeras, aprendí un montón de todas. Muchas veces da la impresión desde afuera de que en LAM se pelean, se matan y de verdad que es un equipo humano hermoso. Me llevo de todas algo super bueno. La pasé super bien, me reí todo el tiempo, este programa tiene algo muy fresco, muy espontáneo. Me pasó todo al aire, me caí, me levanté, me pute* Pampita", enumeró agradecida.

Tras las palabras de Peñoñori, fue el propio conductor quién comentó: "Está muy bien, siempre hay que buscar nuevas opciones. Maite va a seguir siendo amiga nuestra. Ya te estoy eliminando del chat", disparó entre risas.