Así fue el incómodo reencuentro de Flor Vigna y Nicolás Occhiato a pocos meses de su separación

Flor Vigna y Nicolás Occhiato estuvieron en pareja por siete años y tuvieron varios idas y vueltas. Sin embargo, en marzo del 2021 su relación llegó a su definitivo fin. Fue ella la que se encargó de dar a conocer la noticia que entristeció a muchos de sus fanáticos y si bien, por varios meses, se especuló que ella seguía enganchada de su ex, sorprendió cuando dio a conocer que ya estaba en una nueva relación con Luciano Castro.

Fue en ese entonces cuando muchos comenzaron a hablar de los celos que el actor tenía por el nuevo vínculo de su ex. Ahora, tras nueve meses de su ruptura, la dupla se reencontró en un evento que organizó la Revista Gente y según el testimonio de varios de los presentes, fue un momento muy tenso.

"La verdad es que se saludaron pero fue muy incómodo, para él más que nada", señaló Yanina Latorre frente a las cámaras de eltrece. Ángel de Brito, quien también fue testigo del encuentro, sumó: "Yo lo vi, no me lo contó nadie. Occhiato no dejó de mirarla. Todo el tiempo se fijaba qué era lo que hacía ella".

El conductor de LAM captó a la dupla en la velada y compartió la captura en su cuenta de Twitter. En la imagen se los puede ver a ambos muy sonrientes. Él lució un impoluto traje negro y ella, un precioso vestido largo que dejaba al descubierto sus bellísimas piernas.