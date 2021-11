Qué dijo Nico Occhiato sobre el videoclip de Flor Vigna y Luciano Castro

Algunos días atrás, Flor Vigna sorprendió a todos con el lanzamiento de Uy, su primer tema musical y mucho se habló sobre la participación de su pareja, Luciano Castro, en el videoclip. Ahora, en diálogo con Ángel de Brito, sorpresivamente, la joven habló, entre otras cosas, sobre su anterior relación amorosa.

"Sufría mucho cuando en los programas me tocaba competir con él. Era un amor que yo volvía a atravesar, estaba volviendo a enamorarme y no había dejado ir ese ciclo. Por eso después de nos dimos otra oportunidad", señaló con respecto al vínculo que mantuvo con Nicolás Occhiato.

"En un momento notamos que el amor de pareja había terminado, pero que nos podíamos querer desde otro lado", agregó y reconoció que la canción que escribió no es para su ex pareja. "Él estuvo en la primera parte del proceso y me apoyó muchísimo en la etapa inicial, cuando yo estaba con esto pero todavía no podía contar nada", reconoció.

Fue allí que el conductor de Los ángeles de la mañana, fiel a su estilo, indagó: "¿Le gustó el videoclip con Luciano Castro?". Flor no se esperaba la pregunta y se quedó en silencio por unos pocos segundos.

Flor Vigna y Nico Occhiato

Luego, frente a las cámaras de eltrece, contestó: "No, no sé, no me dijo nada del clip pero porque ya no nos hablamos. Está todo bien y charlamos si nos cruzamos en algún lado, pero no hay relación".