Quién es el famoso que reemplazará a Luciano Castro en la obra que compartía con Sabrina Rojas

Desde que se supo que Luciano Castro dejaría el elenco de Desnudos, mucho se especuló sobre quién ocuparía su lugar en la obra que compartía con Sabrina Rojas. Hasta hoy, nada se sabía sobre el actor que entraría en su reemplazo. Finalmente, el misterio se develó en un móvil en LAM.

Luciano Castro y Sabrina Rojas

Esteban Lamothe brindó una entrevista a Ángel de Brito y contó que será él quien se sumará al elenco a partir de la temporada de verano en Mar del Plata. Además, habló de La 1-5/18, la exitosa tira de eltrece.

"Fui a la Villa 31 para entender el rol de un cura en el lugar desde lo social, después me apoyé en los guiones. Recorrí toda la villa en lugares muy heavy y es muy respetado el cura, es un rol fundamental. Bienvenida la opinión de la gente, nosotros estamos haciendo una ficción que transcurre en una villa y el culebrón lo permite. Después acepto las críticas y trabajamos para que las escenas ya escritas sean verdaderas", contó al aire.

Esteban Lamothe

Sobre el vínculo que mantiene con sus compañeros, expresó: "Es el grupo de trabajo más divertido que me tocó, nos hicimos re amigos, hacía mucho tiempo que no la pasaba tan bien en una novela. Hay varios grupos de whatsapp uno se llama la 1-5 sin jefes, otro los picantes y otro sex...se que hay grupos en los que no estoy".

También, Lamothe opinó sobre las burlas en redes sociales. "Me toman de punto para los memes, siempre entendí de donde venían que es Twitter. En algún momento te hace daño y entendí que esa red social es así. El meme es una nueva forma de arte, quienes lo hacen son muy ingeniosos. Cuando no actúo hago mis cortometrajes, me gusta escribir. Soy muy agradecido de tener trabajo", indicó.