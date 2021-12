Eugenia Tobal habló por primera vez de la China Suárez y Nicolás Cabré: “Quedé hecha una…”

La China Suárez transita por una de sus etapas más mediáticas, uno de esos periodos de extrema visibilidad y análisis de sus comportamientos personales. A partir de su rol decisivo en el Wandagate, con la relación clandestina que construyó con Mauro Icardi, la lupa se maximiza en su figura.

En esa línea de escrutinio de sus acciones, ahora se reflotó un conflicto de antaño: la histórica intromisión en la pareja de Nicolás Cabré y Eugenia Tobal. En esos años, María Eugenia terminó por interceder en ese noviazgo y a la postre construyó un vínculo con el actor, con el que tuvo a Rufina.

La damnificada en ese escándalo fue Tobal, quien volvió a hablar de esa ventana dolorosa en su vida, de ese episodio que la sumió en la tristeza, la angustia y la depresión. La actriz perdió un embarazo de Cabré y la repentina ruptura por incidencia de la China la hundió en un estadio doloroso.

La magnitud de todo lo que rodea a María Eugenia y su vínculo con Icardi provocó que Eugenia cayera en la indefectible fuente de consulta, más allá que ha adoptado un perfil muy bajo en ese tema. Resulta que la blonda visitó el piso de LAM en el contexto de la promoción de su nuevo programa en eltrece.

Todo derivó de una propuesta de Tobal a Cinthia Fernández para conocer a un hombre, a la que le advirtieron que hace dos años que no tiene relaciones sexuales. Así, la actriz confesó: "Yo pasé por un período similar. Cuándo tuve que hacer una sanación por algo que me había pasado". Ante la pregunta de las angelitas si no se permitía ningún tipo de contacto físico, Eugenia sorprendió: "Ay chicos yo era una piltrafa humana. Había quedado muy flaquita".

Todo eso motivó a que los integrantes de LAM le insistieran sobre su opinión del Wandagate, pero Tobal optó por evitar las estridencias: "Por respeto a mi familia, a mi hija, a mi pareja y a mi actualidad, prefiero no hablar de este tema".

Hasta que se metió en lo que le genera la China Suárez: "Logré sanar los dolores y no vivo en el resentimiento. No soy quien para perdonar, yo también fui parte de la historia. Ella ahora está más grande, creo que entiende las cosas".

Para culminar, Tobal aseguró que jamás entabló un diálogo con María Eugenia, que no sintió el impulso de contactarla para charlar sobre lo que padeció en carne propia. "Nunca hablé con ella”. Y también remarcó todas las heridas: "Me hicieron daño, sin duda. Claro que sí. Yo había perdido un embarazo y fue una situación muy dura".