El desesperado pedido de El Dipy para combatir al kirchnerismo

El Dipy se puso en modo campaña y publicó esta mañana un video en sus redes sociales donde se pone a disposición de "cualquier partido" para lanzarse a la política y "sacar a estos chorros", en clara referencia al kirchnerismo.

"Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero bueno. Estoy podrido de que me amenacen, podrido de que aprieten a mi vieja cuando va a cobrar la jubilación, podrido que pasen estas cosas en La Matanza", comenzó diciendo el cantante en referencia al asesinato del kiosquero Roberto Sabo.

Además envió un mensaje a las personas que lo habrían amenazado. "¿Qué se pensaron, que tengo miedo? ¿Pensás que me van a callar? ¿Cómo me van a callar si nací gritando? Plata y miedo nunca tuve", afirmó el cantante.

Luego, el cantante tropical cuestionó a los dirigentes peronistas y al intendente local, Fernando Espinoza. "Hoy fue el kiosquero. A 20 metros de ese lugar, mientras hacían una nota, estaban choreando. La gente no tiene agua potable, se inunda, no tiene laburo, no come, vive en la miseria", se quejó indignado.

"La Matanza no avanzó nunca. Cualquier partido que me necesite para sacar al peronismo de mi partido, La Matanza, ahí voy a estar. Gratis, sin cobrar ni un peso, porque lo hago por mi pueblo y por mi patria. No lo hago para llenarme los bolsillos", aclaró.