Comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity: los tres momentos que fueron furor en las redes

Si hay algo importante que siempre tuvo MasterChef Celebrity fue su repercusión en las redes. Cada uno de sus programas es comentado por miles de personas en tiempo real, lo que genera un importante doble escenario de entretenimiento entre sus fanáticos: el programa en sí, y las repercusiones en las redes sociales.

Tras varios meses de mucha expectativa, anoche volvió el exitoso reality culinario a la pantalla de Telefe. Luego de liderar tranquilamente el rating del prime time, el certamen también logró acaparar la atención en las redes, sumando comentarios y divertidos memes.

Entre los temas que más repercusiones generaron se encontraron el plato de Charlotte Caniggia; los huevos de Catherine Fulop; y el cruce entre Germán Martitegui y Marcela "La Tigresa" Acuña.

"Chicos no cocinó nada, la amo. Ella quiere ganar un concurso de cocina sin cocinar", comentó un seguidor. "El plato de Charlotte. Lo único que cocinó es el huevo", agregó otro sin poder creerlo. "Este fue el plato de Charlotte. Dios mío, la argentina más laburadora es. La amo", ironizaron.

Por su parte, la presentación de Catherine Fulop también fue digna de burlas en las redes. "El jurado cuando Fulop dijo que a su plato le puso yemas crudas", escribió un usuario junto a una cara de Betular. Por su parte, otro usuario advirtió: "La salmonella entrando al cuerpo del jurado después de probar lo de Cathy".

Finalmente, el cruce entre Germán Martitegui y La Tigresa Acuña también se llevó gran cantidad de comentarios. "No hagas ese gesto porque está riquísimo", le advirtió la boxeadora al miembro del jurado. Como era de esperarse, los memes no tardaron en llegar. "La Tigresa va a terminar a las piñas con el jurado en el primer programa. Ja, ja, ja, no le cabía una", advirtieron.