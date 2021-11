Netflix: una divertida miniserie para terminar en menos de 3 horas

Netflix tiene entre sus propuestas más destacadas las miniseries, aquellas historias que se cuentan en poco tiempo, ideales para los más ansiosos que no disponen de muchos días para hacer una maratón. Y justamente, con la que te recomendamos hoy, te bastará una tarde.

Crashing es la miniserie de Netflix que te propone varios capítulos de risas y que sin dudas identificará a más de un treintañero que la vea.

La traducción al español sería "estrellándose" y cuenta la historia de Lulu, una joven que se queda a vivir en un hospital abandonado a cambio de un alquiler barato y de ser "guardiana" de las instalaciones.

Ella llegó a Londres y no tiene trabajo, pero no está sola, tiene a dos compañeros con los cuales no conquistará el mundo, tal y como se lo había propuesto, pero al menos no le faltarán las risas.

Los protagonistas de esta miniserie apta para mayores de 16 años son Phoebe Waller-Bridge, Jonathan Bailey y Adrian Scarborough. Son 6 capítulos de no más de 24 minutos cada uno y está disponible en Netflix.