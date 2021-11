Qué dijo Laurita Fernández sobre los fuertes rumores de embarazo

Tras varios idas y vueltas, en marzo, Laurita Fernández decidió blanquear su separación con Nicolás Cabré. Lo hizo gracias a una consulta de uno de sus fanáticos en Instagram y muchos quedaron sorprendidos con su confesión. "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos", expresó.

Sin embargo, el amor fue más fuerte y algunas semanas atrás, la pareja apostó de nuevo a la relación. Tras las insistentes preguntas, en ese entonces, Fernández explicó: "Yo no tengo que titular nada si no quiero y si no siento que sea de esa manera. El día que sienta que quiero contar algo lo contaré. Yo no tengo drama en nada en ese sentido, pero es como que a veces te ves forzado a tener que titular algo".

La foto de Laurita Fernández que despertó los rumores de embarazo

Si bien posteriormente confirmó la reconciliación, la dupla ha preferido mantener un perfil bajo. Ahora, tras una postal que ella subió a la red de sus vacaciones en El Calafate, comenzaron a circular fuertes rumores de embarazo. Por ello, salió a hablar y a desmentir las versiones.

"Todo el tiempo se habla de que estoy embarazada. Subo una foto a redes y me dicen 'tenés panza de embarazada'. Pero cero, la verdad que no. Ya llegará el momento, por ahora no", manifestó en diálogo con Primicias Ya.

Además, aseguró que con el actor se encuentran atravesando un gran momento. "Con Nico está todo perfecto, estamos tranquilos y disfrutamos de unas mini vacaciones. La verdad que todo muy bien, felices", reconoció.