Qué le gritó Wanda Nara a Mauro Icardi después de la nota con Susana que los puso al borde de la separación

La noche de Los escandalones de Rodrigo Lussich en América tuvo un invitado de puro lujo, que tiró todas las balas juntas y dejó a todo al mundo en alerta. El dato clave fue, sin dudas, la nueva pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi. Y más: Juan Etchegoyen contó qué le gritó ella al delantero del PSG después de la nota con Susana Giménez.

Todo esto habría llevado a la pareja que sigue viviendo en una mansión en París al borde de la separación. ¡Creer o reventar lo que dijo el periodista! "Wanda contó cosas en la entrevista que no le habrían gustado a Mauro Icardi", comenzó. "Hay una persona muy cercana a la familia. Me refiero entre las 3 y 4 personas más cercanas a Wanda e Icardi que me me dijo ‘lo podés contar, pero de esto depende mi amistad con Wanda y mi trabajo’", siguió.

Sin revelar la fuente, Etchegoyen informó que después de ver a Susana Giménez, Icardi y Wanda se quedaron a dormir en un hotel de París y se dijeron de todo por el caso de la China Suárez: "Se vivieron momentos de tensión, sobre todo de Icardi para con Wanda. Vinieron los reproches... Quejas de Icardi con Wanda. Esto no estaba hablado. ¿Por qué Susana no me preguntó esto? Todo ese tipo de cosas", sumó Juan.

"En varios pasajes de la nota, Icardi amagó con levantarse e irse. A partir de estos enojos, insultos, quejas... ¡Se da por terminada la relación de Icardi con Wanda! Ella hizo un posteo con los hijos diciendo ‘Mi única razón de la vida’. Después vino el posteo con Icardi porque era muy obvia la razón. Esta terminada la relación, pero no sabemos cuándo lo van a confirmar", agregó Etchegoyen.

"Me cuenta esta persona que aparentemente Icardi se quiso ir por las preguntas que le hacía Susana ese día. Cuando ingresaba Icardi, ¿recuerdan la cara de Wanda Nara? Wanda cuando ve que se viene, que Susana lo llama, se asustó. La entrevista estuvo totalmente guionada y me dicen que eso no estaba pautado. Me da la sensación que no, por eso Wanda pone esa cara que vemos", relató Juan.

Allí Juan Etchegoyen le metió más pimienta y contó otro dato: ¿Está Wanda Nara esperando su sexto hijo? "Este fin de semana empezaron a surgir los rumores del embarazo de Wanda Nara. Tranquilamente el embarazo podría ser un motivo para que esto (la separación) no se confirme... Un embarazo de último momento de Wanda Nara".

"En algún momento tendrá que hablar Susana de como quedó su relación después de la entrevista. Ellas eran tan unidas, pero algo ahí, después de la entrevista, hay algo raro. Algo pasó. Hace unos meses, yo conté que Mauro Icardi le habría propuesto a Wanda Nara abrir la pareja. Wanda contó que lo desmintió, que no le va esa onda. Queriendo decir que Icardi está en las antípodas", relató.

"Tengo un dato que me acaba de llegar. Después de la entrevista de Susana, una charla íntima de Wanda y Mauro. Lo que le habría dicho ella a Mauro es ‘No tenemos salvación’. Y más: ‘Queremos cosas distintas para nuestras vidas y vos todavía no lo entendés’. Lo que me cuentan es que Icardi sigue insistiendo con abrir la pareja", terminó.