Wanda Nara y Mauro Icardi anunciarían una sorpresiva noticia

Un fuerte rumor comenzó a rondar en las últimas horas desde el entorno de Wanda Nara y Mauro Icardi. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, en los próximos días la pareja anunciaría su separación definitiva.

Luego de la entrevista con Susana Giménez en París, el jugador del PSG habría discutido con su esposa por algunas de sus declaraciones durante la charla con la diva, lo que habría terminado por romper el vínculo tras el escándalo por la China Suárez. "Lo más trascendente de todo esto es que la relación entre Wanda e Icardi me la dan como terminada más allá de lo que se muestra", expresó el periodista en Net TV.

Luego, Etchegoyen dio algunos detalles de cómo está la situación: "Wanda está tratando de ver como hacen con los hijos para terminar la relación de mejor manera". Luego, agregó: "Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imagínate después del reportaje", dijo en su programa Mitre Espectáculos y aseguró: "Tuvieron que aparentar en la nota una imagen de familia que ya no tienen".

"La entrevista fue un negocio para Telefe pero a mí me cuentan que no lo fue para la pareja. Reproches, insultos, quejas, pases de factura, habrían sido algunas de las cosas que pasaron después del reportaje en la casa de Paris entre la empresaria y el futbolista", agregó Etchegoyen.

Luego, detalló: "Había cosas que Wanda no se las comunicó a Icardi y que cuando se vio abordado no se sintió cómodo. Me dicen que incluso Icardi amagó con levantarse e irse. Esto lo van a desmentir, pero te lo estoy contando tal cual me lo comunicaron a mí esta mañana".