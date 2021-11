Marcela Tinayre destruyó a la China Suárez, ex de su hijo Nacho Viale: "Flaca, resolvelo con alguien"

Este miércoles en diálogo con Intrusos (América), Marcela Tinayre destruyó a la China Suarez, ex de su hijo Nacho Viale. La conductora contó una anécdota que no dejó bien parada a la actriz y se despachó con la frase: "Flaca, resolvelo con alguien".

"Yo no la conozco tanto a la China. La verdad es que no la conozco tanto, ni la sigo ni la tengo. La conocí en un momento en el que ella se acababa de ir de Casi Ángeles. Yo me acuerdo que ella estuvo en mi casa de Uruguay y había algo que me llamaba la atención, que además lo cuento porque lo digo públicamente siempre", comenzó Marcela Tinayre.

Luego, la conductora cargó más las tintas contra la China Suárez."Todos los días era 'porque Fulano me sacó, Sultano'... Un día le dije 'flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien. Pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto'. Así fue, pero después no la vi mucho más. Les voy a decir la verdad. Yo me acuerdo de escucharla protestar, pero nunca presté mucha atención", se sinceró Tinayre.

Finalmente, sobre el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Marcela Tinayre opinó: "Hay que ver una cosa más profunda. Hay que ver si esas parejas son sólidas para tener ese dialogo interno. Las parejas tienen que ser sólidas, hay mucho hijo de por medio, mucha historia de vida, mucho trabajo en común, se trabaja en común. Cuando las parejas no son sólidas es cuando se despotrica, sale todo para afuera. Cuando tienen ganas de que todos opinen, que todos dicen soy del bando A, del bando B, la verdad que eso me da la sensación de que después de esto no hay retorno de esto".