El crudo escrito de Benjamín Vicuña en el día de su cumpleaños número 43

Benjamín Vicuña se encuentra recibiendo sus 43 años en un contexto personal algo alborotado. Tan sólo tres meses atrás anunció su separación con La China Suárez y recientemente, el escándalo del Wanda Gate, que involucra a su ex pareja, lo puso en el ojo de la tormenta.

Hoy, decidió escribir unas palabras para compartir con sus admiradores en Instagram y para realizar un balance de todo lo que ha atravesado hasta este momento. "En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski. Me encuentro conmigo. Sigo buscando las mismas respuestas", comenzó diciendo junto a una postal de su niñez.

Benjamín Vicuña de niño

Y continuó: "La infancia es fundamental pero no es todo, marca pero no define. Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro. Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser. Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron".

"Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo", cerró.

En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios. "¡Feliz cumpleaños bonito! Que vengan puras cosas hermosas… te mereces todo y más", redactó Ingrid Cruz Toro. "Feliz cumpleaños compañero", sumó Claudio Castellón. "Feliz vida y feliz día", escribió Marcela Coronel, entre otras decenas de mensajes que le dejaron los internautas.