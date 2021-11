Jorge Rial se metió en la polémica del momento y lanzó una ácida crítica a La China Suárez

Desde hace unas cuantas semanas, todos los días se filtran nuevos datos sobre la polémica que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez. En los medios, no hay quien no haya opinado sobre el tema y brindado diversa información sobre los protagonistas del Wanda Gate.

Ahora, se supo que la ex Casi Ángeles brindó una entrevista a Alejandro Fantino y mucho se especula entorno a lo que la actriz habló con el periodista. La nota se dio en el marco de un ciclo que el conductor está realizando para la plataforma Star +, en donde ella protagonizó la serie Terapia Alternativa junto a Carla Peterson, Benjamín Vicuña, Fernán Mirás, Julieta Cardinali, Gustavo Garzón y Boy Olmi.

"Yo creo que Fantino algo le tiene que haber preguntado (sobre lo de Wanda). Él es muy buen periodista posta. Hay que ver cómo ella lo sortea. Por ahí contesta o por ahí miente. La nota se va a ver pronto, vamos a tener un adelanto. Es para Star Plus", adelantó Yanina Latorre en LAM.

Por su parte, Ángel de Brito, señaló: "Él no me quiso decir nada pero se la vio muy relajada y muy tranquila. Fue lo único que me soltó".

Quien no quiso quedarse atrás y se involucró en la polémica del momento fue Jorge Rial, que lanzó una ácida crítica contra La China en Twitter. "En una plataforma paga. La falta de dignidad tiene precio", disparó fiel a su estilo.