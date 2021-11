Marcelo Polino y su tajante declaración sobre el arribo de la China Suárez a la Argentina

Desde hace semanas, la China Suárez se encuentra en boca de todos. Primero, por su sorpresiva separación con Benjamín Vicuña y su consecuente partida de la Argentina. La actriz viajó a España, junto a sus hijos y su madre, por motivos laborales y mucho se especuló sobre su situación amorosa. Luego, se desató el escándalo mediático que la vinculó con la ruptura de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Ahora, Suárez volvió al país y, como era de esperar, no hubo quien no le preguntara sobre el gran revuelo en el que estuvo involucrada en los últimos días. Sin embargo, al arribar prefirió evitar el tema y habló sobre el clima.

"Qué calor que está haciendo", contestó al ser abordada por las cámaras de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri y de inmediato se subió al vehículo que la estaba esperando en el aeropuerto.

Marcelo Polino es un gran allegado a la China y por ello, no faltó quien le consultara si había hablado con la artista en estos días. Cansado de la insistente y repetitiva pregunta, el conductor radial se refirió al tema en su programa con una tajante declaración. "Todos me preguntan si hablé con la China y yo les juro por los santos evangelios que no hablé, que no sé nada", expresó al aire y se justificó: "Tuve una semana de mucho trabajo".

La China Suárez

Y sobre la vuelta de la ex Casi Ángeles a Buenos Aires, señaló: "Ya estaba planeado hace mucho su regreso porque los nenes tenían que ver a sus papás. De todas manera, a ella le quedaron pendientes algunas tomas de la película que está haciendo con Álvaro Morte, así que tiene que volver".