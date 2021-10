La drástica decisión que tomó Mauro Icardi tras su reconciliación con Wanda Nara

En los últimos días, no hubo quien no hablara sobre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez. Luego de un coqueteo virtual, que casi le cuesta su matrimonio, el futbolista se la jugó para reconquistar a su esposa y le escribió una extensa carta que se filtró en los medios.

"Una vez más te demostré las cosas que te digo. Nunca te mentí ni te inventé nada, tuve un error de p*****. Ahí tenés firmado nuestros sueños de ocho años, lo que quisimos cumplir y conseguimos todo lo que nos propusimos hacer", le expresó él.

Y sumó: "Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero doy la vida por los nenes y por hacerlos felices. Soy una persona que no me interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M y compro ropa de Amazon, para que te des una idea y lo sabés muy bien".

"Gracias por todo lo que fuimos, por las hijas que me diste, por hacerme feliz y luchar por todo lo que hiciste. Gracias por darme el apoyo que necesité siempre, gracias por estar cuando más lo necesité y perdón por ser la mierda que fui y perder todo por un error. Espero que seas feliz, te merecés ser feliz, si no es a mi lado espero que encuentres donde serlo", finalizó la carta.

Las palabras del deportista calaron hondo en el corazón de Wanda quien decidió darle una segunda oportunidad y volver a apostar al amor. Ahora, tras la reonciliación, él tomó una drástica decisión: desactivar su cuenta de Instagram.