Viviana Canosa estalló contra Matías Tombolini por la prohibición de cuotas en viajes al exterior y le dijo de todo

Viviana Canosa estalló contra Matías Tombolini, quien celebró la consagración de River Plate como campeón de la Liga Profesional burlándose de los usuarios que criticaban las medidas que prohibió la venta de pasajes al exterior en cuotas con tarjetas de crédito. Fiel a su estilo, la conductora ensayó un fuerte descargo y le dijo de todo al economista.

"Yo soy la que está arriba de (Matías) Tombolini y le pego una patada en el cul* por pelotud*. Anda a mirar el partido de River. Sos un bolud*. Un pelotud*. Te cagás de risa. Fuiste con (Sergio) Massa, con (Roberto) Lavagna, con este y el otro, sos un vendido del ort*", expresó indignada Viviana Canosa en el mismo programa en el que había destrozado a la vocera de Alberto Fernández con una fuerte acusación.

Luego, la periodista siguió elevando el tono: "¿Cómo te vamos a respetar? Pasaste por todos, te diste vuelta los calzones con todos. ¿Cuánta te llevás, flaco, para estar mirando un partido y burlaste de nosotros? Sos el vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Es un empleado nuestro. Sos un pelotud*, y además son todos corruptos. No resistís un archivo, Tombolini. Conozco tu historia desde el Consejo Económico y Social. Conozco todo, cómo hacías campaña con el consejo, todo. Te llevó (Horacio Rodríguez) Larreta, (Roberto) Lavagna, (Sergio) Massa, te llevo Alberto (Fernández). ¡Basta de estos pibes!".

Pero Viviana Canosa no se detuvo ahí, sino que fue por más y siguió destrozando a Matías Tombolini. "Va para donde calienta el sol. Estamos llenos de Tombolinis. Estamos llenos de estos tipos que son todos ñoquis y son gusanos del poder. Nos comen, nos sacan la sangre. ¿¡Por qué!? ¿Por qué lo que es de mi hija te lo tengo que dar a vos? Encima te burlás. No te pones en el lugar de la gente? No, claro, vos la ganas fácil. Dan asco. Jodámonos por pelotud** todos nosotros porque la seguimos bancando", lanzó, y aclaró: "Estoy a punto de no bancármela mas. Siento que no me alcanza con el programa de televisión. ¿Voy a estar todos los días a decir que esta mal lo que están haciendo? Me encantaría decir que está bien, pero no. Se cagan de risa de nosotros. ¿No les da vergüenza llevarse la plata? Les pagamos. ¿Es una venganza que se quieren vengar de nosotros?".

Finalmente, Viviana Canosa le pidió a Matías Tombolini que renuncie a su puesto en Banco de la Nación. "Ándate, Tombolini. ¿Para qué te queremos ahí calentando la silla? Ya está Tombolini, dejáte de joder. Levantarme a la mañana para pagarte el sueldo me rompe las pelotas. No tengo ganas de mantenerte a vos ni a tu familia, Tombolini. Andá a trabajar para un privado".

Recordemos que el funcionario había compartido en el contexto del triunfo de River un tuit que decía: “Gaaaaaaaal en cuotas.. Siiii querías cuotas ahí tenes 3. Besis”. Un poco más tarde, tras la polémica que se generó, el economista tuvo que publicar un descargo. “En el contexto del partido que le dio a River el campeonato, tuve un intercambio de tuits donde se mezcló la celebración de un gol con el reclamo de un usuario sobre los viajes al exterior y la compra en cuotas. Dado el revuelo que se armó, y considerando que no me expresé sobre el contenido de la medida, entiendo que al querer ser irónico respondí en términos que generaron enojo y molestia, que manera que ofrezco aquí mis sinceras disculpas”, expresó Matías Tombolini.