Tras su salida de MasterChef Celebrity, el Negro Enrique se descargó

El pasado domingo se vivió la segunda gala de eliminación de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, el reality que reúne a diversos famosos para que demuestren sus cualidades culinarias frente a las cámaras de Telefe. Quien no logró deleitar el exigente paladar del jurado fue el Negro Enrique y para tristeza de muchos, debió salir por la puerta grande.

El desafío fue algo sencillo: los competidores debieron preparar “un pollo al disco inolvidable” en tan solo 60 minutos y contaron con todos los ingredientes necesarios en sus estaciones y así, se evitaron pasar por el mercado. Sin embargo, la situación se complicó cuando Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis les pidieron que a sus platos les agregaran tres tortas fritas.

El futbolista y Charlotte Caniggia fueron los peores de la noche y quedaron en la cuerda floja. Finalmente, la mediática se salvó y fue él quien debió despedirse de las hornallas más famosas de la TV. "Que yo esté parado acá, ya me siento campeón. Lógicamente yo no sé cocinar, pero lo hice con el corazón. Conocí personas maravillosas y voy a extrañar muchísimo, pero las reglas son claras. Estoy feliz de la vida de aceptar este desafío y acá nadie te regala nada, y me parece perfecto", reconoció y sumó: "Me voy amargado, triste, pero pertenezco a esta familia y eso me pone feliz de la vida".

Ahora, tras su eliminación, el deportista pasó por el programa que conduce Verónica Lozano en el canal de las tres bochas y realizó un divertido descargo. "¿Sabés lo que pasa? A vos te voy a contar la verdad, yo cocino muy, pero muy bien…", comenzó diciendo ante la mirada atenta de la conductora.

El negro Enrique, el segundo eliminado de la tercera temporada de MasterChef Celebrity

Y continuó: "¿Pero qué pasa…? Si yo cocino bien en MasterChef, cada vez que vaya a la casa de un amigo van a decir ‘¡que cocine el Negro, que cocine el Negro!".

Luego de los ocurrentes dichos del ex participante del reality, Marcelo Polino, acotó: "Yo quiero contarles que él dejó una muy buena imagen entre el equipo de producción, los compañeros, como que más allá del ídolo futbolístico una persona muy querida".