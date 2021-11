Este es el uso que le dan a WhatsApp los participantes de MasterChef Celebrity

Dos semanas han pasado del inicio de la tercera temporada de MasterChef Celebrity y los televidentes han sido testigos de un sinfín de emociones por parte de los concursantes del reality de gastronomía de Telefe. El certamen ya cuenta con dos famosos eliminados: la primera semana se fue José Luis Gioia y el pasado domingo, el Negro Enrique.

En la última gala de eliminación, quien sorprendió al exigente jurado -compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis- fue Luisa Albinoni. A diferencia de lo que muchos esperaban, la actriz no comenzó con el pie derecho la competencia y ha trastabillado varias veces con sus preparaciones. Anoche, ocurrió todo lo contrario.

"Me cuesta mucho, no me quiero ir, pero es un gran esfuerzo. No es fácil estar acá, delante de ustedes", reconoció frente a las cámaras del canal de las tres bochas luego de que halagar su plato y le pidieran que "no se despidiera de antemano" ya que la habían escuchado que "tenía mucho miedo".

Recientemente, la artista brindó una entrevista a Mitre Live y habló sobre su desempeño en el reality culinario y contó que con sus compañeros tienen un grupo en la plataforma de mensajería instantánea más famosa del mundo.

Luisa Albinoni y Catherine Fulop en MasterChef Celebrity

"Sí tenemos un grupo de WhatsApp y lo que hacemos es hablar todo el día, porque la verdad es que no siempre nos vemos todos…así que tratamos de darnos ánimo, porque a veces estamos por el subsuelo y nos empieza a agarrar pánico", reveló sobre el uso que le dan a la conversación grupal.