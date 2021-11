La catarata de memes que dejó la segunda gala de eliminación de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity arrancó con todo y ya hay dos participantes fuera de la competencia. Este domingo, quienes tuvieron el desempeño más bajo de la semana debieron enfrentarse en las hornallas más famosas y uno de ellos abandonó el reality culinario de Telefe.

Paula Peque Paretto, Tití Fernández, Luisa Albinoni, el Negro Enrique, Cathy Fulop, Mery Del Cerro, Denise Dumas y Charlotte Caniggia se disputaron su lugar en la competencia y debieron preparar “un pollo al disco inolvidable” en tan solo 60 minutos. Para su alivio, no debieron pasar por el mercado y contaron con todos los ingredientes necesarios en su estación.

Para complejizar su tarea, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, les pidieron a los participantes que realizaran tres torta fritas. Si bien para muchos puede ser algo sencillo, para varios de los que estaban en la prueba no lo fue ya que ni siquiera habían probado una en sus vidas.

Charlotte Caniggia y el Negro Enrique quedaron en la cuerda floja y finalmente, quien debió abandonar la competencia fue el ex futbolista. "Me sigue gustando tu actitud de campeón, entraste sin ostentarlo pero todos sabemos de tu pasado y presente, que lo mostrás con mucha humildad y seguridad. Así que te felicito y gracias por haber pisado nuestra cancha", manifestó Donato.

"Que yo esté parado acá, ya me siento campeón. Lógicamente yo no sé cocinar, pero lo hice con el corazón. Conocí personas maravillosas y voy a extrañar muchísimo, pero las reglas son claras. Estoy feliz de la vida de aceptar este desafío y acá nadie te regala nada, y me parece perfecto", expresó el ex deportista frente a las cámaras y, antes de partir, sumó: "Me voy amargado, triste, pero pertenezco a esta familia y eso me pone feliz de la vida".

Durante la emisión se vivieron momentos muy divertidos y los fieles seguidores de la competencia llenaron la red de ocurrentes memes. Aquí te compartimos algunos de los que están circulando en Twitter.