Mónica Ayos y el continuo reproche que le realiza su hijo de 29 años

Si hay una actriz argentina que se lleva todas las miradas cada vez que aparece delante de las cámaras es Mónica Ayos. La querida artista no deja de cautivar tanto con su gran belleza como con sus ocurrencias y sus fanáticos la aman. Prueba de ello están sus redes sociales, donde la siguen miles y miles de personas que llenan sus publicaciones de comentarios y halagos.

Ahora, la mujer de Diego Olivera visitó a Jey Mammón en el programa que el humorista conduce en América TV y sorprendió a los televidentes con sus divertidas anécdotas. Uno de los momentos más graciosos de la emisión fue cuando el conductor le consultó sobre un episodio que protagonizó Ayos cuando su hijo Federico Ayos, quien hoy ya tiene 29 años, era un recién nacido.

Mónica Ayos junto a su hijo Federico de bebé

"¿Es verdad que te olvidaste a tu hijo en el supermercado, cuando era un bebito?", consultó Jey. Sin vacilar, ella respondió: "Sí... una lo lleva nueve meses en la panza y cuando parís, puede pasar que te olvidás".

Posteriormente, con cierta culpa pero sin perder la sonrisa de su rostro, agregó: "Yo era chiquita, tenía 19 y no se justifica pero sí, me pasó. Fui a comprar otra cosa y lo dejé en la sección de congelados. Me di cuenta que me faltaba algo y salí corriendo a buscarlo".

Para cerrar, sumó: "Igual quiero decir que no debí haberlo contado porque mi hijo Fede, todavía me lo reprocha".