Juana Repetto habló del difícil momento que está atravesando con sus hijos

Cinco meses atrás, Juana Repetto trajo al mundo a su segundo hijo, Belisario. El pequeño nació por un parto humanizado que fue realizado en una bañera con agua para conseguir una mayor relajación muscular y una disminución del dolor. En aquél entonces, la actriz compartió la feliz noticia con sus fanáticos en la red y expresó: "Gracias Sebastián Graviotto por bancarme en la elección y acompañarme en el nacimiento más hermoso y soñado que se pueda haber tenido, fue espectacular parir de tu mano. Te amamos".

En Instagram, donde la siguen un millón y medio de personas, Juana suele mantener un diálogo muy fluido con sus admiradores y con frecuencia les da la posibilidad de que le hagan todo tipo de preguntas. Así es como recientemente, una internauta le consultó: "¿Cómo manejas los días de crianza difíciles?".

Juana Repetto

Con lágrimas en los ojos, ella le respondió: "Estoy pasando por un momento bastante difícil. Me está costando mucho no perder la paciencia y me estoy equivocando un montón".

Además, reconoció que está trabajando en mejorar sus problemas de impaciencia. "¿El problema y/o beneficio? Que se que me equivoco y laburo mucho para corregir". También contó que recibe ayuda profesional para hacerle frente a esta dura etapa en su vida. "Me ayudan mucho en el proceso Soy mamá y psicóloga y Alquimia Perinatal", concluyó.

No es la primera vez que Repetto se confiesa con los usuarios. Semanas atrás, admitió que luego del embarazo no le agrada cómo se ve frente al espejo. "No me gusta cómo me veo, pero ¡está mal! Debería amarme así como estoy, ya que tengo un cuerpo y peso saludable", señaló.