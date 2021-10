A fines de junio, Juana Repetto compartió la feliz noticia del nacimiento de Belisario, su segundo hijo que llegó al mundo producto de su amor con Sebastián Graviotto. La actriz aprovechó el Día del padre para saludar a su esposo y para comunicar la llegada del pequeño.

"Ahora si, feliz día amore. Se puede estar así de feliz al instante de parir cuando te acompañan amorosa y respetuosamente", redactó junto a una tierna foto en la que se los ve a los tres en la bañera debido al parto humanizado por el que optaron para que ella diera a luz al infante.

El parto humanizado de Juana Repetto

Ahora, a casi cuatro meses del gran día, Repetto hizo referencia a los complejos que el embarazó le dejó. La artista le brindó la posibilidad a sus seguidores de Instagram de que le consultaran lo que desearan y una de las internautas preguntó: "¿Tenés inseguridad con tu cuerpo? Después del embarazo nunca más quise con la luz encendida".

Frente a esto, Juana abrió su corazón y le respondió: "Lamentablemente, aunque laburo un montón en tratar de aceptarme y no buscar como meta un cuerpo mega delgado... me cuesta. No me gusta cómo me veo, pero ¡está mal! Debería amarme así como estoy, ya que tengo un cuerpo y peso saludable".

Juana Repetto y las inseguridades corporales que le dejó su último embarazo

Además, nuevamente se tomó unos minutos para aclarar que no tiene problemas con su marido. "¿Estás en crisis de pareja? Veo que no tenes mucha ayuda", consultó una usuaria. "Está ATR con proyecto nuevo por lo cual está mucho menos en casa que yo", le contestó y sumó: "A mí no tiene que ayudarme en nada de todos modos, en tal caso se ocupa de su hijo".