Zaira Nara rompió el silencio con una categórica opinión sobre la nota de Wanda con Susana Giménez

Zaira Nara rompió el silencio y habló sobre la entrevista de su hermana Wanda con Susana Giménez. Sin titubear, la modelo y conductora dio su categórica opinión en diálogo con Intrusos (América).

“Yo me hago más problema que el resto. Parece que no, pero sinceramente hablando, me re afectan esas cuestiones familiares y personales. Ahora que veo que todos están bien me siento mucho más tranquila, me pone muy feliz. Siento que ya está. Ya se acomodaron las cosas y ya pasó”, comentó aliviada Zaira Nara.

Luego, al explayarse sobre la forma en que su hermana Wanda enfrentó la entrevista con la diva de Telefe, la modelo aseguró: "Fue muy prudente. Wanda fue muy sincera; me pareció que estuvo muy bien. Fue una charla realmente de dos amigas, pero dejando de lado el rencor. Si bien pasó muy poco tiempo estuvo muy bien. Es muy difícil decir qué haría uno en una situación así. Te soy sincera, no sabría decirte ni cómo actuaría ni qué diría. No tengo ni idea. Ahora, con el diario del lunes y viendo cómo actuó y cómo habló digo que estuvo muy bien”.

Por otro lado, Zaira Nara se refirió a su situación sentimental luego de que su pareja quedara señalado como cómplice de Mauro Icardi en su encuentro con la China Suárez. “No hay nada que aclarar. Estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema porque realmente, si bien es algo que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista, entonces no quiero hacerme cargo ni decir nada de algo que no tengo nada que ver”, explicó.

Más allá de que Zaira Nara asegura que el conflicto de su hermana ha teminado, este miércoles trascendió que hubo una feroz discusión e insultos entre Wanda y Mauro Icardi tras la entrevista con Susana Giménez.