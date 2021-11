Así fue la primera película en la que actuó Mirtha Legrand

Mirtha Legrand es la reina de los almuerzos y muchos la asocian al histórico programa que lleva más de 50 años de vida. Sin embargo, también tuvo un extenso y exitoso pasado como actriz, y a continuación compartimos todo lo que hay que saber acerca de la primera película en la que trabajó. No te pierdas los detalles.

Hay que educar a Niní: el punto de partida para Mirtha Legrand en cine

La relación de Mirtha Legrand con el cine es tan rica como amplia y, ante todo, hay que decir que uno de los motivos que explican esto es que en su familia hay dos directores que son de los más importantes en la historia de la cinematografía nacional.



Uno de ellos es Daniel Tinayre, su esposo y padre de sus hijos, quien trabajó como director y guionista entre las décadas del 30 y del 70. Otro es José Martínez Suárez, su hermano, responsable de éxitos como Los muchachos de antes no usaban arsénico y Noches sin lunas ni soles.



Sin embargo, la propia “Chiqui” también supo dejar su huella en la historia del cine argentino. En total, participó de 35 películas, a las cuales hay que sumar un trabajo en España.



La primera de todas es Hay que educar a Niní, film dirigido por Luis César Amadori y protagonizado por la icónica Niní Marshall.

Mirtha Legrand y la historia de su primera película

Mi debut ante las cámaras en 1940, con "Hay que educar a Niní" donde compartí cámara con la sin igual Niní Marshall. #JuevesRetro pic.twitter.com/LuFtqLkzJR — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) August 31, 2017

Estrenada en 1940, Hay que educar a Niní no solo contó con Mirtha, sino que también marcó el debut en el cine de su hermana melliza, Silvia "Goldi" Legrand.



Nacidas el 23 de febrero de 1927, al momento del estreno ambas contaban con 13 años de edad. A pesar de la juventud, hay que decir que no eran del todo desconocidas.



Poco tiempo antes de la película Rosa María Juana Martínez Suárez había sido elegida como Reina del Corso de la Avenida de Mayo. Fue entonces cuando Amadori puso la vista en ella y la contactó para formar parte de su nuevo proyecto.



Hay que educar a Niní es una comedia que, en su momento, tuvo una buena recepción tanto de audiencia como de crítica.



Con poco más de una hora y media de duración, cuenta la historia de una actriz sin trabajo (Marshall) que es contratada por un par de abogados inescrupulosos que la quieren utilizar para chantajear a un hombre de recursos.



En cuanto a la participación de las mellizas, ambas hacen de alumnas y cuentan con un breve diálogo.



Para quienes quieran verla, la película se encuentra completa en Youtube. Si bien no está en las mejores condiciones de imagen y sonido, no deja de ser un documento más que valioso de la historia nacional y un hito en la vida de Mirtha Legrand.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿te gustaría ver esta película de 1940?