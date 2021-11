Toda la verdad sobre la dolorosa separación de Mariana De Melo

Mariana de Melo pasa horas de angustia. Después de casi 10 años en pareja con el empresario José Fortunato, el amor llegó a su fin. En el medio se sucedieron un montón de situaciones no menos que extrañas, pero lo cierto es que la morocha misionera se quedó viviendo sola en su mansión de Nordelta después de mucho remar el matrimonio.

De Melo supo trabajar con Gerardo Sofovich y diversos productores de la tele y el teatro de nuestro país. Pero a comienzos de los 2000 sufrió un gravísimo accidente en auto en el que casi pierde la vida y no pudo regresar a las tablas. Desde allí comenzó una vida de bajo perfil. Bien lejos de los medios en los que solía vérsela.

En todo este período dio un par de entrevistas, pero no mucho más. Se recuerda una con la revista Caras, donde mostró su casa mientras estaba embarazada de su primer hija (tiene 2) y ya vivía en una de las zonas más caras del Gran Buenos Aires. Y otra con Paparazzi, donde contó todo lo que sintió desde que casi muere. “Siento que me rescató una virgen, sino no estaba más en este mundo”, contó la mejor amiga de Evangelina Anderson.

Pero ahora Mariana pasa por un complicado momento con su pareja, un empresario llamado José Fortunado. Están separados, sí, pero las hipótesis son varias. “Ella borró todas las fotos de él de sus redes y se quedó sola. Algunos dicen que él la dejó por otra y algo pasó. Pero lo cierto es que Fortunato vivió dos tremendos momentos que lo marcaron para mal”, dice una fuente que conoce la pareja.

En el último tiempo, el empresario (de excelente pasar económico) vivió algo muy extraño. “El no lo puede creer, pero parece que lo quisieron secuestrar en la zona de Tigre. Y sumale que una persona muy cercana a él se está debatiendo entre la vida y la muerte. El señor este no puede más. Y salió corriendo”, cuentan.

Hoy, De Melo está sola en su Castillo de Princesa, en el Tigre. La contiene su hermana. Y día a día intenta recomponer la relación con Fortunato. “Lo que hace un mes parecía un imposible, hoy podría llegar a ser. El siente que todo puede volver a fluir. Los otros días pasaron la tarde juntos en la pileta”, le contaron a MDZ.

Mariana, que supo ser una primera figura del mundo de las tablas, no quiere tener más el corazón roto y sentirse engañada. “Para estas mujeres que las dejen es como que se les cae la vida. Ellas se creen bombas eternas”, dice la misma fuente. Después de algunas semanas en el “fondo del mar” y a pesar de la separación, De Melo confía en que la familia se puede recuperar.

“Ya charlaron y hay chances. Van a seguir viviendo cada uno por su lado, pero los dos creen que lo mejor es pelearla juntos”, cierran las mismas fuente con este medio. ¿Habrá segunda chances después de la infidelidad? Como dijo Yanina Latorre, que de esto de los escándalos sabe mucho, ¡siempre hay que volver a intentarlo”.