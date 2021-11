Sol Pérez cautivó a sus fanáticos con un video frente al espejo

Si hay alguien que sabe cómo robarse todas las miradas es Sol Pérez. La joven de 28 años conoce cómo llamar la atención tanto en las redes sociales como en la pantalla chica con sus diversas apariciones. Hoy, la "ex chica del clima" trabaja como panelista en Nosotros a la mañana, el magazine que conduce el Pollo Álvarez en eltrece, y está al frente de uno de los noticieros de Canal 26.

Tanto en una señal como en otra, los números de rating ascienden cada vez que ella aparece en cámara. Su fama crece a pasos agigantados y, si bien lleva una corta carrera en los medios, ya ha conquistado miles y miles de corazones de la audiencia.

Sol Pérez y Guido Mazzoni iniciaron la semana muy acaramelados

En su cuenta de Instagram, donde la siguen seis millones de personas, Sol se dedica a compartir parte de los looks que elige para salir al aire, sus rutinas de entrenamiento y hermosas postales junto a su novio, Guido Mazzoni. Recientemente, mucho se especuló sobre un posible embarazo, pero la joven salió a tirar por la borda todas las especulaciones.

"No lo estoy. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso", manifestó en una entrevista que le realizaron en El Nueve.

Y agregó: "Si puedo imaginar o planear, prefiero casarme, disfrutar del casamiento, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea".

Ahora, una vez más, Sol acaparó toda la atención en la red con el material que subió. Esta mañana, le dio inicio a la semana con un pequeño video en traje de baño que no pasó desapercibido para ninguno de los internautas: frente al espejo, Pérez se filmó luciendo un precioso conjunto veraniego y se mostró lista para dar un chapuzón en la pileta.