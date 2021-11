Rating: así fue la contienda por el público entre MasterChef y Lanata

Este domingo, nuevamente enfrentó a MasterChef Celebrity y Jorge Lanata por el rating. Como ya es costumbre, Telefe y eltrece apostaron todo a sus caballitos de batalla, en el día más difícil de la semana, para conquistar a la exigente audiencia.

Por un lado, la señal del solcito dejó todo en manos de Periodismo para todos. El reconocido periodista inició el ciclo con su icónico monólogo y habló sobre la elecciones legislativas que se llevaron a cabo la semana pasada en todo el país. El Frente De Todos perdió por casi 10 puntos en todo el país y por ello, el conductor disparó contra Alberto Fernández por haber enviado más de cien DNU al Congreso tras la derrota.

"El oficialismo apeló esta semana a su mayoría bicameral que debe revisar y avalar los DNU para aprobar de un saque 116 decretos dictados por Alberto antes de perder el quórum propio", informó delante de las cámaras.

Por el otro, el canal de las tres bochas confió en el reality culinario que enfrenta a grandes figuras argentinas y que comenzó su tercera temporada pocas semanas atrás. Los participantes que tuvieron el peor desempeño de la semana se enfrentaron por mantener su lugar en el ciclo y quien no logró superar el gran desafío fue el Negro Enrique.

"Que yo esté parado acá, ya me siento campeón. Lógicamente yo no sé cocinar, pero lo hice con el corazón. Conocí personas maravillosas y voy a extrañar muchísimo, pero las reglas son claras", señaló el ex futbolista antes de salir por la puerta grande.

Finalmente, quien ganó la contienda por la audiencia fue Telefe con un pico de 10.4 puntos de rating frente a los 7.1 puntos a los que llegó eltrece.