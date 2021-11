Rating: en un domingo atípico, qué pasó con los números de Jorge Lanata

Como era de esperar, Telefe y eltrece, una vez más, se disputaron por la audiencia. La batalla por el rating no es ninguna novedad y las señales televisivas dejan todo con su programación para ser las más vistas. En un domingo atípico, donde el canal de las tres bochas no emitió sus caballitos de batalla (Bake Off Argentina, debido a su finalización, o MasterChef Celebrity Argentina, porque postergaron la gala de eliminación para hoy) Jorge Lanata se dedicó a hacer un análisis de los resultados de los comicios en el país.

Al aire, el conductor de Periodismo para todos, señaló a Cristina Fernández de Kirchner como la mayor perdedora ya que el Frente de Todos fue derrotado en casi toda la Argentina. "Desde el punto de vista político, de la escena política, y sí, la mayor perdedora es Cristina", manifestó frente a las cámaras del canal del solcito.

Periodismo para todos

Además, reconoció que lo que ocurrió con el partido del Gobierno en Buenos Aires tiene que ver, más que nada, con el trabajo de los intendentes que movilizaron el aparato y no por lo que pudo realizar la vicepresidenta de la Nación.

En la vereda de enfrente, el canal de las tres bochas apostó al largometraje de un querido cantante que falleció varios años atrás y su muerte conmocionó a todo el país: Rodrigo Bueno. 'El Potro, lo mejor del amor', protagonizada por Rodrigo Romero, cuenta con un elenco compuesto por Florencia Peña, Fernán Mirás y grandes artistas.

Finalmente, después de varias semanas, Jorge Lanata logró imponerse en el rating y posicionó a eltrece como lo más visto con un pico de 7.7 puntos frente a los 5.7 que obtuvo Telefe.