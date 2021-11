El increíble dato que sacaron a la luz sobre la entrevista de La China Suárez y Alejandro Fantino

Alejandro Fantino se encuentra realizando una serie de notas para la plataforma Star + y en ese marco, convocó a La China Suárez para entrevistarla. En los últimos días, mucho se ha especulado sobre lo que han hablado y muchos esperan ansiosos saber si la actriz brindó más detalles del Wanda Gate, el escándalo que protagoniza con Mauro Icardi y Wanda Nara.

Alejandro Fantino y La China Suárez

"Yo creo que Fantino algo le tiene que haber preguntado (sobre lo de Wanda). Él es muy buen periodista posta. Hay que ver cómo ella lo sortea. Por ahí contesta o por ahí miente. La nota se va a ver pronto, vamos a tener un adelanto", anticipó Yanina Latorre en LAM.

Ángel de Brito, por su parte, añadió: "Él no me quiso decir nada pero se la vio muy relajada y muy tranquila. Fue lo único que me soltó".

Ahora, quien se sumó a la polémica y agregó nueva información fue Rodrigo Lussich. En El Show de los Escandalones, mientras hablaban de la nota que Nara brindó a Susana Giménez, el conductor sacó a la luz un increíble dato que dejó a más de uno boquiabierto y desilusionado.

Rodrigo Lussich

"Cuentan que la China Suárez parece que ni le habla a Fantino del tema Icardi, todo muy por arriba, por arriba…no contraten el servicio porque no van a encontrar nada ahí ¡En esa nota no hay nada!", expresó frente a las cámaras de América TV.