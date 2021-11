¿Mal aliento? La verdadera razón por la que Valeria Mazza se negó a besar terminante a Antonio Banderas

Hay hombres que generan suspiros por doquier, que su figura imanta y despierta fantasías. En ese grupo selecto se destaca Antonio Banderas, que a lo largo de su carrera supo conquistar miles de corazones con su facha y sobre todo con su talento, que lo llevó a brillar en la industria de Hollywood.

Probablemente un altísimo porcentaje de mujeres quisieran enrolarse en un momento de intimidad con el español, aunque existen algunas que evitarían esa invitación a conocer en un espacio reservado al galán y hasta lo rechazaría.

Valeria Mazza se erige en un caso testigo, porque la top model argentina se negó rotundamente a besar a Antonio. Sí, aunque suene inverosímil, la blonda se mantuvo tajante en su decisión y a pesar que se trataba de una ficción para una publicidad rechazó de cuajo al ibérico.

Todo esto se remonta a varias décadas atrás y la confesión llegó en la visita de Valeria al piso de Los Mammones, cuando el conductor apuntó directamente: “¿Es cierto que cambiaste un guión publicitario para evitar besar a Antonio Banderas?”.

Lejos de acudir a un discurso políticamente correcto, Mazza se lanzó a explicar los motivos que la empujaron a esa negativa.“Es verdad, perdón por todos los admiradores de Antonio. Después de muchos años lo hablamos igual. Todo empezó cuando a mí me dan el guión y en el final había un beso y yo digo que no, que eso no lo habíamos hablado, que eso no terminaba con un beso”, expresó.

En cuanto a los factores que tallaron en su mente para evitar entrelazar sus labios con los de Bandera, Valeria justificó: “Nada que ver con mi marido. Tenía que ver conmigo, porque yo no puedo avanzar, no he sido nunca actriz ni nada porque no puedo”.

Pero eso no es todo, porque Antonio intentó persuadirla, se le acercó con amabilidad a convencerla de lo positivo que resultaría para la pieza publicitaria. De este modo, Valeria relató esa conversación: “En un momento viene Antonio y me dice ‘qué pasa, que no quieres darme ni un beso, que la escena queda mucho mejor’ y yo le digo ‘no me trates de convencer, te lo pido por favor, no te doy un beso ni en pedo’”.

Evidentemente los argumentos se centraban en una falta de confianza para la actuación y a pesar de sentirse rechazado, Antonio conservó un vínculo de amistad. “Esto pasó hace ya más de 20 años igual y hoy que somos muy amigos nos reímos de eso”, concluyó Valeria. ¿Cuántas personas más se negarían a besar a ese galán?