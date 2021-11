La exorbitante cifra que deben Claudio Caniggia y Mariana Nannis por el alquiler de su mansión en Marbella

Claudio Caniggia y Mariana Nannis se separaron hace algunos años, pero la dupla mantiene una deuda por una exorbitante cifra en concepto de aquiler de la mansión que compartían en Marbella.

En el programa A la tarde (América), Cora de Barbieri reveló que el monto de la deuda es de medio millón de euros. “Son propiedades de lujo. La deuda es de los dos porque no están divorciados”, aseguró la panelista.

Además, Débora D´Amato explicó que los problemas empezaron cuando Charlotte y Alexander rodaron el reality Caniggia libre para MTV. En ese momento, el dueño de la propiedad, un inglés llamado Mike Partridge, les pidió que sean discretos, sin embargo, los hermanos mostraron el interior del lugar e incluso Charlotte contó que la mansión tiene un lago privado.

El propietario de la mansión acudió varias veces a la Justicia e incluso les cortó el agua a sus problemáticos inquilinos. “El contrato era por 5 años. Se pagan los dos primeros años y a partir del segundo año, no se paga más. A partir de ahí no se fueron nunca más de la casa. No pagan nada. Mariana Nannis siempre quiso demostrar que era de su propiedad. Todo el clan Caniggia lo hizo”, aseguraron en el mencionado programa.