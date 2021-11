La China Suárez sorprendió a Wanda Nara con una frase sin filtro durante una discusión telefónica

Este lunes en Los ángeles de la mañana (El Trece), revelaron detalles de una tensa discusión telefónica entre la China Suárez y Wanda Nara, en la que la actriz sorprendió a la mediática con una frase sin filtro.

Según Yanina Latorre, cuando Wanda le preguntó a la China sobre el motivo de su viaje a París, la actriz habría respondido contundente: “A c... a tu marido y no me lo pude c...”. A su vez, Mariana Brey sostuvo que la empresaria le dijo a la actriz: “Ya te voy a cruzar, agarrate”.

Según Latorre, Wanda Nara tiene todo grabado y contó detalles de las críticas que la China Suárez habría disparado contra Paula Chaves. “Dijo que era una mala persona, una atrevida, y que no entendía por qué se había metido en el tema", aseguró la panelista.

El escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez parece estar lejos de apagarse, y durante el fin de semana la mediática publicó un video con una clara provocación a la actriz.