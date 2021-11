El sincericidio de Viviana Canosa sobre su situación amorosa

Si hay alguien que, a lo largo de su carrera, nunca se ha callado nada es Viviana Canosa. La periodista es una de las figuras más auténticas de los medios de comunicación argentinos y tanto sus dichos, como sus ocurrencias han generado, en más de una ocasión, grandes revuelos.

Ahora, la conductora de A24 brindó una entrevista radial a Marcelo Polino, su ex compañero de Intrusos, y hablaron de todo al aire. "La verdad es que estoy muy agradecida, este año superó mis expectativas", comenzó diciendo y sumó: "El mundo del espectáculo me aburría, así que yo todo el tiempo voy por lo que siento. Tengo una vida intensa, no podría vivir jugando a menos".

Y sobre su trabajo en el canal televisivo, agregó: "Ahora he tenido que enfrentar todo tipo de situaciones, pero cualquier cosa yo lo digo al aire y siento que me protejo y no, no tengo seguridad, soy muy desconfiada".

"Yo nunca mido lo que digo, no tengo miedo. No opero ni nadie me paga. Lo qué pasa es que no puedo no decir lo que pienso, pero mi intención no es incomodar. Pero, a veces, después me doy cuenta de algunas cosas cuando mis amigos me dicen ‘cuidate’", reconoció.

Además, abrió su corazón y se sinceró sobre su situación amorosa. "Tengo una vida muy tranquila, del trabajo a mi casa. Igual nunca fui de la joda. Pero antes pensaba que necesitaba un hombre que me completara, y ahora entendí que no, y la paso genial", expresó.