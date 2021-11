La entusiasta palabra de Mirtha Legrand tras emitir su voto a los 94 años

Este domingo, Mirtha Legrand quiso cumplir nuevamente con su voto a los 94 años, y tras pasar por el predio La Rural emitió su entusiasta palabra en esta jornada especial que vive el país.

Recordemos que la diva asistió en esta oportunidad con bajo perfil, pero rápidamente fue captada por otros votantes que asistieron al mismo lugar donde asistió a cumplir con el acto cívico.

Mirtha Legrand emitiendo su voto en las elecciones de este domingo.

Actualmente, Mirtha Legrand está plena recuperación de la obstrucción coronaria por la que le colocaron dos stents durante los primeros días de octubre.

En diálogo con el portal PrimiciasYa.com, la legendaria conductora se refirió a su paso por las urnas. "Lo viví con mucha emoción, solo falté una vez por razones personales. Lo de hoy fue emocionante, fue mi primer contacto con el público", enfatizó Mirtha Legrand.

Luego detalló: "La gente no me esperaba, pensaban que no iría a votar. Fue toda una sorpresa y me gritaban '¡Reina, Reina!' y yo sonreía debajo del barbijo. Fue muy cálido e inolvidable el recibimiento. Había mucha gente en La Rural y todos me pedían fotos. Fueron muy gentiles y amorosos conmigo".