Jimena Barón protagonizó un llamativo accidente en un restaurante y estalleron los memes

Jimena Barón tuvo un llamativo accidente en una cena que organizaron algunos de los miembros del jurado de La Academia de ShowMatch (El Trece). Una vez pasado el susto, la cantante contó a través de las redes lo que le sucedió y en cuestión de minutos estallaron los memes.

“Anoche me caí en el medio de un restaurante, crucé rápido una pierna y levanté las manos tipo gimnasia artística. El mozo ni me preguntó cómo estaba. Me dijo: ¡QUÉ ARTISTA!’. Y siguió. Estuve bien se ve, porque en realidad me hice cajeta”, escribió en su cuent de Twitter Jimena Barón.

Tras haber atravesado un 2020 alejada de la escena pública, esta temporada Jimena volvió al ruedo al mundo de la música, la televisión y las redes sociales. Después de varios meses de mucha actividad laboral, la artista se tomó a comienzos de este mes unos dísa descanso en la playa.

En el plano sentimental, si bien Jimena Barón contó que no estuvo sola durante su breve relax playero, tampoco dio a conocer quién laa acompañó. Por otro lado, la cantante está transitando los últimos días de trabajo en ShowMatch, ya que hace algunos días trascendió que Marcelo Tinelli negocia con El Trece la fecha de finalización del ciclo.