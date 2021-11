Wanda Nara y Mauro Icardi discutieron a los gritos en un conocido restaurante

Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran pasando unos días en Dubai para descomprimir el escándalo que protagonizaron cuando salió a la luz la infidelidad del jugador del PSG con La China Suárez. Nuevamente reconciliados, el matrimonio disfruta del relax y las paradisíacas playas que ofrece la magnífica ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. Pero, antes de su escapada romántica, la pareja fue vista discutiendo a los gritos en un restaurante de Milán.

Fue en Mañanisima, programa que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine, donde revelaron detalles de lo sucedido. "Esta es la foto que subió Mauro Icardi hoy en las redes, están los dos en Dubai, en la playa. Wanda no sube nada. ¿Por qué Wanda no sube nada? Como que muestra una distancia, no lo termina de blanquear. Entonces, parece que no está todo tan bien entre ellos, porque ella todavía no afloja, no lo perdonó al 100 por ciento", comenzó diciendo Estefanía Berardi sobre la foto que subió Icardi este viernes.

Wanda Nara y Mauro Icardi en Dubai. Foto: Instagram @mauroicardi

"Están juntos por la familia y porque hay negocios entre ellos. Y él está haciendo todo lo posible por reconquistarla. La invitó a este viaje a Dubai. Y antes de viajar a Dubai, estuvieron cenando en un restaurante en Milán, la noche anterior al viaje, donde tuvieron una discusión fuerte, subida de tono en el restaurante", contó la panelista.

Al escuchar la información, Carmen lanzó una humorada: "¿No habrán ido a La Parolaccia, que te putean cuando entrás? ‘Hijo de puta, venga, siéntese en esta mesa de mierda’. Es así, en serio que es así"

"Hubo palabrotas, pero la frase que Wanda repetía a los gritos era ‘Lo vas a hacer de nuevo’. Y él le contestaba: ‘Te juro que no’", detalló Berardi.