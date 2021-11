La desoladora carta que Connie Ansaldi escribió para despedir a su abuela

Connie Ansaldi está transitando uno de los momentos más difíciles de su vida. Esta semana, Elsa Soslowska, su abuela de 98 años, partió de este mundo y le significó un gran dolor por el estrecho vínculo que tenían. En sus redes sociales, la periodista solía compartir muchas de sus vivencias con abuli, como ella la apodaba.

Ahora, le redactó una desoladora carta para despedirla y la compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen un millón de personas. Junto a un emotivo video, redactó: "Abuli, ya estás con mami (decile que la recordamos con su perfume y colores) y con el abuelo (que no te de órdenes por favor o lo vamos a buscar). Acá estamos todos bien. Tenemos trabajo, comemos carne y papas y llevamos abrigo incluso en verano".

Y continuó: "Yo no sé bien cómo vivir en un mundo donde no estás. Pero si se que te disfruté mucho, me enseñaste todo, me cuidaste como nadie y me reí con vos casi, hasta el ultimo minuto".

"Descansá que hiciste mucho. Espero que encuentres a tus padres, tus hermanos y al resto de tus seres queridos que te arrebataron tan pronto y no pudiste disfrutar. Espero también que algún día, Polonia te reconozca como su ciudadana para que, de algún modo, se repare tu historia, nuestra historia", sumó.

Connie Ansaldi junto a Elsa Soslowska

Finalmente, cerró: "Te quiero, te adoro con todo mi corazón. No se si haya una persona mas resiliente y sin rencor que vos y con eso me construyo. Acá estoy, compartiendo este momento con las miles de personas que a través del amor que esparciste, también te abrazaron. Nos volveremos a ver. Y cantaremos Katyusha".