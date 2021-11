Sale a la luz una fuerte discusión entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes: "Va a terminar mal"

Este año, Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli han tenido unos cuantos cruces frente a cámaras en La Academia, de ShowMatch (El Trece), y ahora Ángel de Brito sacó a la luz una fuerte discusión que saldrá al aire en el certamen en las próximas noches.

Recordemos que este miércoles, Valdes increpó a Tinelli por comparar a dos parejas de la competencia. “Con respeto al señor conductor, no me parece que esté buena la comparación de una pareja con otra”, le dijo la empresaria. A lo que el conductor respondió categórico: “Lo vengo haciendo hace 16 años. No sé si veía el programa...”.

De Brito anticipó este jueves en Los ángeles de la mañana (El Trece) la próxima confrontación entre la pareja. “No quiero adelantar tampoco episodios de nuestra novela de la noche, pero me parece que lo de Guillermina y Tinelli va a terminar mal. Se viene una fuerte discusión al aire entre ellos. Tema delicado. El viernes”, anunció el conductor, dejando la intriga sobre el motivo del cruce.

Pero no todo es rispidez en la pista de La Academia, ya que hace algunos días Marcelo Tinelli le propuso en vivo casamiento a Guillermina Valdes. “Reconociendo que es una construcción social, se puede o no se puede hacer”, respondió la pareja del conductor.

Tinelli está terminando un año muy complicado, con una fría recepción de su programa en el rating. De hecho, este miércoles trascendió que el conductor negocia con el El Trece el final de ShowMatch y su futuro es incierto.