La particular foto de Wanda Nara y Mauro Icardi por las calles de París que se convirtió en tendencia

El escándalo que protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez parece no terminar jamás. Luego que el jugador PSG confesara que tuvo un encuentro con la actriz en un hotel de París, una foto publicada en las redes sociales confirmarían que el matrimonio sigue en pie.

La pareja fue sorprendida en la calle por un fanático que quiso sacarse una foto con Icardi. "Ahora Mauro y Wanda, juntos por las calles", escribió la panelista Estefanía Berardi. Es la primera vez que se muestran juntos desde que explotó la polémica teñida de infidelidad.

Luego de la viralización de la imagen, muchos pusieron en dudas que fuera actual, ya que continúan los fuertes rumores que indican que están separados. Pero una publicación de Wanda de este miércoles confirma lo contrario. La mediática subió a sus historias de Instagram una foto luciendo el mismo pantalón con el que aparece junto a su pareja en las calles de París.

Claramente el matrimonio sigue en crisis, por lo que continúan las conversaciones y discusiones entre ambos. De acuerdo con información que reveló Evelyn Von Brocke en Intrusos (América), Icardi le habría reprochado a su pareja que no le perdone el escándalo. "Yo te banqué con Maxi López", habría asegurado Icardi durante una fuerte discusión.

"Dejate de jorobar, yo te banqué con Maxi López en todo el escándalo y ahí estuve firme. Me banqué mentir por vos y vos no me estás bancando en esta", le habría reclamado el jugador.