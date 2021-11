Quién cree Mauro Icardi que le vende la información del escándalo a los medios

La erupción no se detiene, desde las profundidades del escándalo continúa brotando información y nuevos datos para reconstruir una historia truculenta, plagada de circunstancias escabrosas. El caso más rimbombante del año sigue activo y adquiere mayor corporeidad.

El Wandagate imanta a la sociedad, por sus rasgos increíbles de una familia que lucía esplendorosa para el afuera, pero que en las entrañas escondía una problemática y sobre todo por la magnitud de las personalidades como la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi.

Desde que comenzó todo con una simple storie de la mediática a la actualidad se han sumado decenas de capítulos y ahora el foco ya está en otro nivel porque se conocieron todos los acontecimientos. Se sabe con fecha y lugar exacto el encuentro físico entre el delantero y María Eugenia, incluso se describió que la fogosidad clandestina no pasó a mayores por un inconveniente del futbolista.

Varias de las partes involucradas aportaron su verdad, algunas con declaraciones directas, las menos, y otras a través de su comunicación con los medios. En las últimas horas el que apareció fue Icardi, quien charló con Yanina Latorre para reconocer toda su infidelidad.

La panelista se lanzó a narrar con lujo de pormenores lo que dialogó con el delantero y sorprendió: “Mauro dijo que todo lo que yo conté era verdad. Jakob esperó en el auto, reservó la habitación a nombre de su amigo polista y le regaló la remera rosa del PSG a Eugenia. Me dijo todo eso, confesó”.

Impresionante, porque tira por la borda cualquier tipo de justificación o elucubración. Ya no hay dudas, no existen más misterios. La China decidió entrelazarse en una cama de un hotel lujoso con Mauro, a pesar del conocimiento de su matrimonio con Wanda, hasta de sus vínculos amistosos con Zaira.

A partir de este nuevo escenario, ahora la incógnita se posa en quién fue la fuente que reveló con tanta nitidez los hechos. Por eso Yanina contó que el propio Mauro desconfía de una de las implicadas: “Icardi no sabe quién pasó la información, porque estos detalles solo los sabían ellos dos, La China y Jakob von Plessen”.

Así llegó el punto más álgido, en el que Icardi ponderó a María Eugenia como la persona que transmitió toda la información a los medios. “Mauro dijo: ‘Si esto no te lo contó Wanda, entonces lo está pasando la China’”, expresó Latorre. Claro que la panelista argumentó lo que ella recopiló: “A mí ella no me contó nada, pero hay muchas cosas que Wanda no dijo y de algún lado tienen que salir”.

¿Será que Suárez cavó su propia fosa? Suena extraño, pero en esta historia tan intrincada todo puede ser. Por ahí la actriz se cansó de estar en el centro de la tormenta como la “roba maridos” y emprendió una operación para detallar la responsabilidad de Icardi.